- Decizia de a demite directorul CFR in urma accidentelor petrecute in ultimele zile in Romania apartine exclusiv Ministerului Transporturilor, a declarat premierul Florin Citu, prezent sambata la Tulcea, la Conferinta judeteana a PNL. Intrebat cum comenteaza faptul ca la nivelul conducerii…

- Ministerele care nu reduc cheltuielile nu vor primi bani la rectificarea bugetara care urmeaza, a declarat, sambata, la Tulcea, premierul Florin Cițu, care a fost prezent la Conferința Județeana a PNL, relateaza Agerpres . Prim-ministrul a menționat ca instituțiilor publice nu li se va suplimenta bugetul…

- In primele cinci luni din an, veniturile totale ale statului au fost cu 23% peste cele din 2020. Cheltuielile au continuat insa si ele sa creasca, chiar daca sub venituri, iar acestea se adauga la datoria publica, noteaza mediafax. Executia bugetului general consolidat in primele cinci luni…

- Premierul le transmite romanilor ca, prin masurile luate, economia și-a revenit in forța dupa cea mai mare criza economica din ultima suta de ani. Cițu anunța o ”reforma in toate cotloanele statului” și investiții majore. ”Crește puternic PUTEREA DE CUMPARARE a romanilor!INS a anunțat ieri: "Aprilie…

- ”Creste puternic PUTEREA DE CUMPARARE a romanilor!”, scrie prim-ministrul pe Facebook. El aminteste ca INS a anuntat vineri ca in aprilie 2021, comparativ cu aprilie 2020, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 11,9%. ”Asa arata o revenire in forta a unei economii dupa cea mai mare criza economica…

- Florin Cițu: "Reforma companiilor de stat. In buget, eu am inclus bani pentru anumite companii cu pierderi, presupunand ca vor face o reforma si vor reduce chetuielile, suntem in luna iunie, in curand. (...) Nu s-a facut asa ceva. Eu le spun colegilor din Guvern ca nu vor primi acei bani la rectificare…

- Florin Citu a fost intrebat sambata, intr-o conferinta de presa, ce pregateste Guvernul pentru eliminarea distorsiunilor pe impozit, pe venit, profit si proprietati, conform unui act aparut in presa. „Acolo scria excesiv, era vorba de motivatii excesive. Pentru a sti exact la ce ne referim trebuie sa…