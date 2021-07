Stiri pe aceeasi tema

- sursa foto: Unsplash Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, luni, Hotararea numarul 50 prin care propune mai multe masuri de relaxare incepand cu data de 1 august, in contextul in care numarul de infectari este in creștere iar campania de vaccinare bate pasul pe loc in Romania. Astfel,…

- Polițiști romani și carabinierii din Bergamo au descins, miercuri, la adrese din județele Iași și Suceava pentru a obtine probe si de a indeplini procedura de sechestru asigurator cu privire la mai multe imobile intr-un dosar de trafic de persoane si spalare de bani. Polițiștii de combatere a criminalitații…

- 1 iulie vine cu noi masuri de relaxare. Premierul Florin Citu a ținut sa anunțe, joi, ca targurile și talciocurile se vor deschide de la inceputul lunii viitoare. “Stiu ca este acest interes pentru targuri, talciocuri si ele se vor putea redeschide de la 1 iulie”, a declarat Florin Citu. Florin Cițu…

- Șase masini au fost implicate, vineri, intr-un accident rutier in municipiul Iasi, șapte persoane, intre care și doi copii, suferind rani ușoare. Accidentul s-a produs pe bulevardul Independenței din Iași. “In aceasta dupa-amiaza, am fost sesizati prin apel unic de urgenta 112 cu privire la faptul ca…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, vineri, noile masuri de relaxare a restricțiilor COVID-19, precizand ca de la 1 iunie, vor fi luate și alte masuri. Printre acestea se numara ridicarea carantinei de noapte și eliminarea obligativitații maștii in aer liber, cu unele excepții. Masurile care intra in vigoare…

- Guvernul va aproba in ședința de vineri, de la ora 20.30, noile masuri de relaxare valabile incepand cu data de 15 mai. In prealabil are loc o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. Intrucat starea de alerta tocmai a fost prelungita pentru 30 de zile, orice masura de relaxare va…

- Președintele Klaus Iohannis i-a chemat joi, de la ora 16:00, la o ședința de lucru, la Palatul Cotroceni, pe premierul Florin Cițu pe mai mulți miniștri din Cabinet. De asemenea, la intrunire va participa și șeful DSU, Raed Arafat, dar și dr. Adriana Pistol, de la INSP. In cadrul ședinței vor fi analizate…

- Premierul Florin Citu le-a multumit, vineri, romanilor care au ales sa se vaccineze la centrele drive-thru din toata tara. El a afirmat ca sunt toate conditiile sa se ajunga la 5 milioane de persoane vaccinate pana la 1 iunie. „Vreau sa le multumesc tuturor romanilor care au mers sa se vaccineze la…