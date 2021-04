Stiri pe aceeasi tema

- NATO a fost si continua sa fie pentru Romania principalul garant si pilonul fundamental al apararii, se arata intr-un mesaj al prim-ministrului Florin Citu, transmis cu ocazia sarbatoririi Zilei NATO in Romania.

- Medicamenul Polidin, folosit in trecut ca un fel de vaccin impotriva infecțiilor bacteriene, se afla in faza studiului de laborator și, pe viitor, va putea fi din nou utilizat in Romania, spune Florin Oancea (foto), directorul Institutului Cantacuzino. „Noul imuno-modulator Polidin se afla in faza de…

- Faptul ca ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, nu s-ar mai bucura de sprijinul Alianței USR – PLUS este tratat drept „știre falsa” chiar de reprezentanții celor doua grupari. Aceștia afirma ca politicianul se bucura in continuare de „toata susținerea” și nu se pune problema inlocuirii sale. Vineri…

- Uniunea Naționala a Studenților din Romania acuza Guvernul condus de Florin Cițu ca au refuzat orice propunere care le-a ajuns pe masa și fac asta doar pentru ca puterea lor este nelimitata. Citește și: Alexandru Rafila: In sectiile ATI se simte din nou aglomeratia / Se poate sa ajungem din…

- Vineri la Palatul Cotroceni va avea loc o ședința CSAT pe tema aprobarii bugetelor instituțiilor din domeniul securitații naționale. „Vineri, 19 februarie a.c., incepand cu ora 13:00, la Palatul Cotroceni, va avea loc sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, condusa de catre Presedintele Romaniei,…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astazi decretul de numire a doamnei Ana Revenco in funcția de Consilier al Președintelui Republicii Moldova in domeniul apararii și securitații naționale, secretar al Consiliului Suprem de Securitate.