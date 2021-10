Florin Cîțu este meserie: Standard & Poor's şi Moody's au reconfirmat ratingul României. Perspectiva este stabilă Agentia internationala de evaluare financiara Standard & Poor's a reconfirmat ratingul Romaniei pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda nationala la BBB minus/A-3, potrivit unui comunicat publicat de agentie. Perspectiva ratingului este stabila. In luna aprilie a acestui an S&P a imbunatatit de la negativ la stabil perspectiva de rating a Romaniei. Si agentia de rating Moody's a reconfirmat vineri ratingul suveran aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la Baa3/P-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in moneda locala si valuta si a imbunatatit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Agentia internationala de evaluare financiara Standard & Poor's a reconfirmat ratingul Romaniei pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda nationala la BBB minus/A-3, potrivit unui comunicat publicat de agentie.

