Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a indemnat statele membre sa impuna ”consecințe” asupra Israelului daca premierul ministru Benjamin Netanyahu continua sa se opuna la crearea unui stat palestinian, potrivit unui document citat de Financial Times (FT). Bruxelles-ul incearca sa intensifice presiunea asupra Israelului…

- Ministrul liberal al Finanțelor Marcel Boloș a participat la Consiliul ECOFIN (Afaceri Economice și Financiare), de la Bruxelles, conform pozelor postate de Reprezentanța Romaniei in capitala Belgiei. Numai ca ministrul nostru, deși sta la discuții in interior, nu a lasat fularul infașurat in jurul…

- Decizia Consiliului Uniunii Europene din 30 decembrie 2023 privind admiterea Bulgariei si Romaniei in Schengen cu frontierele aeriene si terestre din 31 martie 2024 a fost publicata in Jurnalul Oficial al UE. Aceasta inseamna ca intra oficial in vigoare. Potrivit documentului, Consiliul „depune eforturi…

- Europarlamentarul Dacian Ciolos afirma, in replica la publicarea deciziei admiterii partiale in spatiul Schengen, ca demnitatea Romaniei nu era obiect de negociere si ca „suntem tratati ca cetateni de mana a doua pentru ca aceasta este calitatea politicienilor nostri” din Consiliul UE, relateaza Agerpres.…

- Uniunea Europeana a livrat Ucrainei aproximativ 300.000 din milionul de obuze promise pana in prezent, a declarat miercuri ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, in timp ce participa la o reuniune NATO la Bruxelles, potrivit Reuters. Vorbind cu reporterii in marja evenimentului, Kuleba a cerut…

- Guvernul se pregatește sa-și ia ″in mod necondiționat și irevocabil″ angajamentul fața de Comisia Europeana ca va contribui direct, de la bugetul de stat, cu pana la aproape 50 milioane euro, la subvenționarea dobanzii datorate de Ucraina la rambursarea imprumutului de 18 miliarde euro din partea UE…

- Liderii statelor UE, reuniti intr-un summit la Bruxelles, au facut apel la deschiderea unor ”culoare umanitare” si ”pauze umanitare” in razboiul dintre Israel si Hamas, pentru a se putea raspunde nevoilor populatiei enclavei palestiniene. Tonul general a fost de sustinere a Israelului si de solidaritate…

- Premierul Marcel Ciolacu anunța ca s-a ajuns la o ințelege cu sindicatele și patronatele, pentru noile salarii din construcții și agricultura. Astfel, salariul mimin in construcții va fi 4.582 de lei, iar in agricultura de 3.436 lei. ”Am convenit astazi, impreuna cu patronatele si sindicatele, in Consiliul…