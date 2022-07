florianrus lansează penultima piesă de pe noul său EP – Sentimente cu alcool florianrus lanseaza astazi „Sentimente cu alcool”, penultima piesa de pe EP-ul „Flacara mea geamana”. Piesa a fost cantata de-a lungul timpului doar in concertele sale prin țara, reușind sa țina publicul in suspans pana in ziua de astazi referitor la data de lansare. „Sentimente cu alcool” reprezinta acea parte din noi care devine conștienta de sentimentele sale și de ceea ce simte pentru persoana iubita doar in momentul in care dorul devine mult prea apasator. Și cand ești mai vulnerabil și mai sincer cu tine daca nu atunci cand amesteci „sentimentele cu alcool”? Piesa a fost scrisa chiar de… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

