- In weekend, Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” ii invita pe buzoieni la spectacolul de dansuri și muzica tradiționala susținut de opt comunitați etnice din Romania și Republica Moldova, eveniment dedicat Zilei Mondiale a Diversitații Culturale pentru Dialog și Dezvoltare. Spectacolul…

- Casa de Cultura a Studentilor din Iasi organizeaza in perioada 11-19 mai a.c. Festivalul Artei si Creatiei Studentesti „Gaudeamus" – editia a VIII-a, eveniment organizat impreuna cu organizatiile studentesti din Iasi. Inca de la prima editie s-a incercat scoaterea in evidenta a potentialul artistic…

- Scena Digitala, platforma online de teatru-film a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS), ofera abonaților, in luna mai, o creație de excepție a regizorului Silviu Purcarete, realizata la Tokyo Metropolitan Theatre. Spectacolul internațional nou pe Scena Digitala este „Visul unei nopți de vara”,…

- Teatrul Național din Targu Mureș anunța o noua reprezentație a comediei poetice „Lucruri nespuse", in regia Letei Popescu. Spectacolul este primul dintr-o serie-program de regie al Letei Popescu pentru urmatorii trei ani, un proiect de teatru popular in care regizoarea reviziteaza structurile clasice,…

- Spectacolul muzical si teatral "Ucenicul vrajitor" va avea premiera pe 3 aprilie, la Teatrul National Bucuresti (TNB), cu actorul Radu Gheorghe in postura de dirijor al Orchestrei simfonice si al Corului Filarmonicii din Ploiesti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Audienta Oscarurilor a crescut duminica cu 56%, atunci cand 15,36 milioane de privitori au urmarit cea de-a 94-a editie a galei Premiilor Academiei de la ABC, potrivit Variety. Spectacolul gazduit de Regina Hall, Amy Schumer si Wanda Sykes a crescut cu 56% fata de nivelul scazut istoric de anul trecut…

- Astazi, 18 martie 2022, are loc la Teatrul Național din Tirgu Mureș spectacolul Niște fete, in regia Laurei Moldovan. Spectacolul, adaptat dupa originalul Some girls (2005) al lui Neil LaBute, urmarește povestea unui barbat care nu a tratat cumsecade femeile din viața lui și care acum, in prag de insuratoare,…

- Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova devine, in weekend, scena pentru doua spectacole inspirate de povești cu talc și indragite de publicul de toate varstele: „Puiul de Om din Cartea Junglei“ și „Sarea in bucate“. Sambata, 5 martie, ora 18.00, publicul se va intalni cu „Puiul de Om din Cartea…