- “Mama, scoate-ma de aici! Omoram oameni nevinovați”, este apelul facut de unul dintre soldații ruși, care s-ar fi predat de bunavoie armatei ucrainene. Imagini cu tanarul prizonier, dar și cu alți militari trimiși sa invadeze țara vecina, au fost facute de Serviciul de securitate al Ucrainei. Serviciul…

- Astazi, in jurul orei 16.30, a izbucnit un incendiu, care a cuprins un grup de locuințe in Berceni. Incendiul s-a manifestat la nivelul a doua case și anexe, cu posibilitați de propagare la alte gospodarii. Pompierii au mobilizat la fața locului 5 autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD. Incendiul…

- Mii de oamenii din toate colturile lumii au protestat in fata ambasadelor Moscovei si au cerut retragerea trupelor din Ucraina. In Rusia, oamenii risca sa fie acuzati de tradare, dupa ce Ministerul de interne a interzis orice manifestare impotriva razboiului. Imagini filmate in marile orase rusesti…

- Imagini impresionante cu locuitorii Ucraina care se adapostesc la metrou au fost postate pe rețelele sociale. Sute de oameni și-au parasit locuințele și s-au refugiat pe holurile din subteran. In imagini se vad adulți și copii care s-au adapostit in stație sau in garnitura de tren oprita. De frica bombardamentelor,…

- Imagini cu situația disperata din Ucraina, dupa momentul declanșarii invaziei din partea Federației Ruse, au inceput sa “curga” pe platformele de socializare și in presa internaționala. Parlamentarii ucraineni au votat legea marțiala. Disperați, mulți cetațeni din Kiev se ascund in metroul din capitala…

- Samsung nu pregateste foarte multe produse noi pentru MWC 2022, parand a se axa doar pe laptopuri in acest an. Unul dintre ele tocmai a scapat pe web sub forma de imagini si e vorba despre Samsung Galaxy Book Pro 360 2, un convertibil. Samsung confirmase deja ca va lansa noi laptopuri Galaxy Book la…

- Imagini pline de culoare intr-un oras din Thailanda. Mii de oameni au aprins luminari la un festival budist, care se desfasoara anual. In cadrul ceremoniei, participanții au rostit rugaciuni si au adus un omagiu lui Buddha. Ei cred ca in timpul festivalului are loc o curatare spirituala. Evenimentul…

- Imagini desprinse parca dintr-un film de comedie, la Galați. Un hoț a incercat sa dea lovitura la un butic din oraș și nu s-a ferit de camerele de supraveghere. Dupa ce a intrat, s-a speriat de alarma și a fugit, fara sa fure ceva. Acum este cautat de polițiști.