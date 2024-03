Fitionești. Iluminatul public a fost modernizat Primarul comunei Fitionești, Iordache Cazacu, a anunțat ca a fost finalizat proiectul de investiții „Creșterea eficienței energetice prin modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Fitionești”. Proiectul are o valoare de 590 de mii de lei, suta la suta nerambursabila, finanțarea fiind asigurata de Administrația Fondului de Mediu. „Este vorba despre un proiect prin care […] Articolul Fitionești. Iluminatul public a fost modernizat apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

