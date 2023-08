Fidelis – O Noua Emisiune Debuteaza La Tranzacționare

Cea de-a douasprezecea emisiune de titluri de stat Fidelis debuteaza la tranzacționare astazi. Cea mai recenta emisiune a acestor titluri cuprinde cinci emisiuni, dintre care trei sunt denominate in RON, dintre care una a fost dedicata donatorilor de sange, iar doua sunt denominate in EUR. Ratele de dobanda ale acestor emisiuni ajung pana la 7.3%, in cazul emisiunii in RON dedicate donatorilor de sange, respectiv 5.45%, in cazul emisiunilor in EUR. Matrițatele titlurilor de stat sunt cuprinse intre 1 si 5 ani. (Surse: BVB;BRD)