Numirea lui Ionuț Mișa la șefia ANAF a revoluționat instituția pe care mulți o blameaza, de cele mai multe ori fara motiv. Fiscul a raportat incasari istorice realizate in primele luni ale acestui an. Potrivit cifrelor oficiale, a colectat venituri bugetare in semestrul I cu 13,5% mai mult fața de perioada similara a nului 2017.

Astfel, in primul trimescu al acestui an (ianuarie, februarie, martie), ANAF a adus la buget din taxe și impozite 54.405,5 lei, fața de ceea ce reușea precedesorul sau cu un an in urma, 49.204,8 lei. Si de cand a preluat Misa conducerea, ANAF a continuat cu plusurile…