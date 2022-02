Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, a renuntat la unul dintre proiectele sale de reforma cele mai semnificative, acela de a le oferi tinerilor americani posibilitatea de a urma gratuit timp de doi ani cursurile unei universitati publice, a anuntat sotia sa Jill Biden, ea insasi profesoara universitara, relateaza…

- Administratia SUA a anuntat miercuri deblocarea unei sume suplimentare de 200 de milioane de dolari drept ajutor acordat Ucrainei pentru aparare, informeaza Agerpres.SUA au anuntat in decembrie acordarea acestei sume de ajutor suplimentar pentru Ucraina, in scop defensiv.„Sustinem suveranitatea si integritatea…

- Irina Bara (locul 136 WTA si cap de serie numarul 18) s-a calificat, miercuri, in ultimul tur preliminar al Australian Open, primul Grand Slam din 2022. Ea a invins-o, in turul al doilea al calificarilor, cu scorul de 5-7, 6-1, 6-4, pe Alexandra Cadantu (locul 211 WTA). Meciul a durat peste trei ore.…

- Ministerul Sanatații a anunțat, luni, ca au fost confirmate alte 13 cazuri noi cu varianta Omicron pe teritoriul Romaniei: 10 din municipiul București, 2 din județul Ilfov și unul din județul Galați. Dintre cele 13 noi cazuri, doua persoane au istoric de calatorie in Marea Britanie și SUA. Persoanele…

- Economia mondiala va depași pentru prima data 100.000 de miliarde de dolari anul viitor, iar China va avea nevoie de ceva mai mult timp decat se credea pana cand va depași Statele Unite ca prima economie a lumii, se arata intr-un raport publicat duminica și citat de Reuters, potrivit Mediafax.…

- Cotidianul britanic The Telegraph e indignat de noile restricții adoptate de guvernul britanic, tocmai pentru ca „numarul spitalizarilor e foarte redus”. Motivul real, potrivit cotidianului, ar fi altul. Și anume teama cabinetului de nu fi acuzat de incompetența, drept pentru care „prefera sa ne franeze…

- Criza coronavirusului genereaza probleme politice și in Marea Britanie, unde premierul Boris Johnson este in centrul unui scandal, dupa difuzarea unei inregistrari video in care colaboratori apropiați fac glume pe seama unei presupuse petreceri de Craciun. Petrecerea ar fi fost organizata anul trecut,…

- Profesorul Mark Woolhouse, consilier al guvernului britanic, este de parere ca restricțiile de calatorie au fost introduse mult prea tarziu pentru a mai putea opri raspandirea variantei Omicron. „Inchizi ușa grajdului dupa ce calul a fugit”, spune profesorul Mark Woolhouse, consilier al guvernului britanic,…