Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 ianuarie 2024 a intrat in vigoare noul Cod Vamal, potrivit caruia firmele din Transnistria trebuie sa plateasca taxe vamale la bugetul Republicii Moldova. Pana acum, desi companiile din regiunea transnistreana erau inregistrate la Chisinau, ele plateau taxe vamale la bugetul transnistrean. Schimbarea…

- Declarațiile potrivit carora Marea Britanie ar pregati o „operațiune militara” pentru „preluarea Transnistriei”, cu scopul de a-l „surprinde” pe liderul rus Vladimir Putin, „ocupat” pe frontul din Ucraina, lansate de un portal din Federația Rusa, sunt false, susține Biroul Politici de Reintegrare (BPR)…

- In pragul unei noi ierni, Deutsche Welle a discutat cu ministrul energiei de la Chișinau , Victor Parlicov, despre lecția razboiului energetic și despre cum s-a schimbat situația in acest sector. Acum un an, Republica Moldova , la fel ca și intreaga Europa, intra intr-un adevarat razboi energetic…

- Liderul prorus al regiunii separatiste Transnistria, Vadim Krasnoselski, a pledat marti pentru reluarea negocierilor pentru solutionarea conflictului cu Republica Moldova, in formatul „5+2”, in cadrul unei intalniri cu sefa misiunii OSCE la Chisinau, Kelly Keiderling.

- Prima editie a Festivalului International de Literatura si Traducere (FILIT), care s-a desfasurat la Chisinau, ca extensie a marelui eveniment cultural de la Iasi, s-a incheiat cu succes, bucurandu-se de inalta apreciere a comunitatii culturale si a publicului larg din Republica Moldova, a declarat,…

- Pe data de 20 octombrie 2023, intre orele 10:00 și 11:00, Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene organizeaza la sediul sau (mun. Chișinau, str. 31 august 1989, 80, in sala de conferințe 101) o sesiune de informare dedicata implementarii de catre Republica Moldova a celor 9 recomandari…