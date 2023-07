Firma Constanta: Mangalita Premium SRL are un nou asociat unic si administrator

Firma Constanta: Mangalita Premium SRL are un nou asociat unic…

Societatea Mangalita Premium SRL a fost infiintata in anul 2018, iar activitatea principala este "cresterea porcinelorldquo;. Potrivit deciziei nr. 1 20.06.2023 publicata in Monitorul Oficial, partea a IV a, cu numarul 3.334, din data de 26 iulie 2023, Maria ndash; Emanuela Guta s a retras din societatea Mangalita Premium SRL Constanta, in care a detinut calitatea de asociat unic si administrator. Astfel, conform art. 202 alin. 2 din Legea 31 1990, Maria Emanuela Guta si a cesionat la valoa ...