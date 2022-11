Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea afirma marti intr-o postare ca Ordinul comun intre Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale privind aprobarea procedurii de stabilire si plata a alocatiei lunare de plasament, a indemnizatiei de sprijin…

- Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) va organiza joi, 27 octombrie, la Piatra Neamt, a doua dezbatere a proiectului national "Pactul pentru Tineri", in parteneriat cu Ministerul Educatiei, Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Ministerul Muncii si Solidaritatii…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea anunta mai multe noutati pentru copiii aflati in grija statului si familiile care au in plasament copii. Astfel, potrivit unui Ordin comun al Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse si al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, pus in dezbatere…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea anunta mai multe noutati pentru copiii aflati in grija statului si familiile care au in plasament copii. Astfel, potrivit unui Ordin comun al Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse si al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, pus in dezbatere…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea a transmis printr un mesaj postat pe pagina sa de Facebook ca tinerii care au implinit 18 ani, dar merg la scoala sau muncesc, vor primi 2.500 de lei, pana la varsta de 26 de ani.De asemenea, persoanele care au in plasament copii vor primi lunar 420 de lei pentru fiecare…

- Este vorba despre HOTARAREA DE GUVERN pentru aprobarea Programului social de interes national de susținere a cuplurilor si a persoanelor singure, pentru creșterea natalitatii, hotarare care a fot aprobata in ședința de Guvern din data de 7 septembrie. Actul normativ acorda un sprijin de 15.000 de lei,…

- Gabriela Firea anunța inițierea unui proiect de act normativ important, alaturi de Marius Constantin Budai, prin care standardele de cost pentru serviciile sociale vor fi actualizate. ”Ma bucur sa anunț ca am inițiat, impreuna cu Marius Constantin Budai, ministrul Muncii, un proiect de act normativ…

- Senatorul Dan Ivan ia atitudine: 1616 posturi create in ultimele 8 luni doar in ministere! „Am numarat posturile care au aparut in ministerele Guvernului PSD-PNL-UDMR in ultimele 8 luni, ca sa ințelegeți de ce platim taxe mai mari. Imediat dupa investire aveau: -Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații…