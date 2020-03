Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu incepe sa preia copiii cu boli infectioase care in mod normal se prezentau la Spitalul Clinic ” Dr. Victor Babes, anunta primarul Capitalei Gabriela Firea.

- Gabriela Firea a declarat, la Marius Tuca Show, ca in opinia ei vor fi amanate alegerile locale. Primarul general al Capitalei a precizat ca de anticipate nici nu se mai pune problema și considera ca ar fi „desuet” ca politicienii sa-și faca reclama la obiective politice in

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunța ca mai sunt disponibile 180 de locuri de carantina in centrele speciale și mai exista centre de rezerva cu o capacitate totala de peste 140 de locuri....

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a reactionat luni la criticile pe care i le-a adus prim-ministrul Ludovic Orban, afirmand ca acesta va trebui sa "deconteze in fata populatiei" pentru faptul ca...

- Primarul municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, spune ca prioritatile in acest an sunt fluidizarea traficului si combaterea poluarii, motiv pentru care a alocat in bugetul Capitalei pentru 2020 suma de 518 milioane de euro doar pentru aceste obiective.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, vineri, ca a pregatit plangere impotriva ministrului Mediului, Apelor si Padurilor, Costel alexe, care a indus panica in randul populatiei, dupa ce a afirmat ca in Bucuresti se respira „otrava” si ca cetatenii Capitalei ar trebui sa poarte masca…

- Batalia pentru șefia PSD se da la vedere și mai ales in culise. Se mai da o batalie, pe aceleași reguli, pentru funcția de primar general al Capitalei, funcție deținuta acum de Gabriela Firea. La Romania TV ea a incercat sa lamureasca lucrurile, bagandu-i pe unii și mai tare in ceața. Primarul social…

- Primarul general Gabriela Firea a distribuit, duminica, pe Facebook un videoclip de promovare a Bucurestiului. "Bucurestiul este un oras frumos, viu, surprinzator si cald, in care istoria se impleteste armonios...