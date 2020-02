Firea face sedinta de consiliu: Bugetul, ochelari pentru copii si autobuze pentru Pandele

Valentine’s Day, un Dragobete

Sărbătoarea Sfântului Valentin din 14 februarie a fost înființată în anul 496 de către Papa Gelasius I, care l-a inclus printre cei „ale căror nume sunt cinstite în rândul oamenilor, dar ale căror fapte sunt cunoscute numai de Dumnezeu".