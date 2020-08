Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca premierul Ludovic Orban a purtat negocierile cu cei de la USR-PLUS in cladirea Guvernului, in sala Moldova, de la etajul 1. Abuz de functie! Abuz de putere! Abuz de incredere! Folosirea fondurilor publice pentru interese de partid! In stanga (sus) acum…

- Gabriela Firea și Nicușor Dan s-au contrazis miercuri pe tema gradinițelor și creșelor din Capitala. Intr-o conferința de presa, Dan a acuzat-o pe Firea ca nu a construit nicio noua gradinița in cei patru ani de mandat, in timp ce actualul primar general a spus, pe Facebook, ca este responsabilitatea…

- Capitala, inainte cu patru luni pana la alegerile locale din 2020. Ce candidați lanseaza partidele politice și cum stau la capitolul negocieri - va prezentam intr-o scurta radiografie a calculelor politice de pana acum.BUCUREȘTI In cursa pentru primaria Capitalei, principalele partide…

- "Sper ca toti cei care blocheaza intentionat licitatiile pentru achizitia de mijloace de transport in comun sa vada aceasta imagine cu un troleibuz in flacari, in centrul orasului! Doi ani am fost sicanati cu licitatia pentru achizitia a 100 de troleibuze. Cu mare greutate am reusit sa semnam…

- "Primaria Capitalei, prin Centrul pentru Seniori si Directia de Asistenta Sociala, distribuie, la cerere, masti de protectie gratuite persoanelor varstnice aflate in stare de vulnerabilitate, cu varsta de minim 65 de ani, precum si persoanelor cu dizabilitati deplasabile care au solicitat acest lucru,…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, critica protestul antiguvernamental din Piata Victoriei. Aceasta afirma ca participantii zadarnicesc eforturile tuturor si ignora recomandarile epidemiologilor. "Dragi prieteni virtuali, Cum apreciati adunarile publice in aceasta perioada de raspandire…

- „E un regret ca nu s-a putut accepta proiectul Oxigen. Proiectul a fost retras, am renunțat el. Daca vreodata populația il va accepta, probabil va fi altcineva care il va implementa. Va dați seama ca eu acum nu mai am curaj sa vin cu astfel de propuneri, dupa ce posibilii mei contracandidați la primarie…