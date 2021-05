Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul pregateste o campanie ampla de promovare a vaccinarii anti-COVID in care vor fi implicati artisti, sportivi si politicieni, a declarat marti presedintele Klaus Iohannis. "Este nevoie de o actiune foarte ampla de constientizare. Si vom face aceste lucruri. Vor fi deschise…

- Gabriela Firea, parlamentar PSD, acuza Guvernul ca vrea sa reduca nivelul asistenței mediacle pentru pensionari. Ar fi vorba, potrivit Gabrielei Firea, de noi norme prin care ar fi sc[zute punctajele medicilor de familie. „O idee sumbra, care loveste si in seniori, si in tineri! In pensionari,…

- Fostul primar al Capitalei, actualmente senator, a luat la puricat noile restricții decise de autoritați, in lupta contra COVID-19, cu accent pe ceea ce vede a fi ”masurile aberante” din randul acestora. Mai mult, Gabriela Firea critica dur actualul Guvern, condus de catre Florin Cițu. ”Restricțiile…

- Guvernul a anuntat joi, 25 martie, noile restrictii impuse in toata țara pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, iar romanii vor fi nevoiti sa completeze declaratii pe propria raspundere. Noile restrictii anuntate de Executiv urmeaza sa intre in vigoare de astazi, dupa publicarea in Monitorul…

- Prim-vicepresedinte PSD si fost primar general al Bucurestiului in perioada 2016-2020, Gabriela Firea a declarat intr-o conferinta de presa la Botosani ca vrea sa „salveze capitala de falsii salvatori ai capitalei”, conform Agerpres. Gabriela Firea a menționat ca intentia sa nu este de a candida la…

- Gabriela Firea: „Parinții aveau dreptul la liber platit sau un spor drept compensare, daca nu puteau primi liber, in situația suspendarii cursurilor! Pentru a nu mai plati, Guvernul PNL-USR+ a luat decizia de a prelungi vacanța! Cum parinții nu vor mai primi liber sau bani pentru a plati o bona, spre…

- Senatorul PSD Gabriela Firea a precizat, joi, ca Guvernul vrea sa contracteze o companie externa, care sa fie platita din fonduri europene (PNRR), pentru a face o noua lege a salarizarii din Romania. Acest demers, spune liderul social-democratilor, va cre

- Guvernul italian, aflat sub conducerea noului premier Mario Draghi, depune juramantul astazi la pranz, la Palazzo del Quirinale. “Președintele Republicii Sergio Mattarella l-a primit la Palazzo del Quirinale pe profesorul Mario Draghi, care a acceptat sarcina de a forma guvernul. Profesorul Draghi a…