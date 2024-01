Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, a declarat miercuri, la Antena 3, ca senatorul Adrian Streinu-Cercel a fost testat de PSD in sondaje de opinie pentru o eventuala candidatura a acestuia la funcția de primar al Sectorului 1 din Capitala, dar senatorul social-democrat a transmis partidului ca…

- Gabriela Firea “și-a asumat candidatura pentru Primaria Capitalei”, a declarat premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, la mijlocul zilei de 31 ianuarie 2024. Liderul PSD a precizat ca Gabriela Firea a formulat aceasta “asumare” in contextul ședinței PSD din 30 ianuarie și ca este singurul politician…

- Gabriela Firea a declarat, miercuri, ca nu s-a autoproclamat candidatul PSD la alegerile pentru Primaria Capitalei, asa cum s-a spus, ci se considera „candidat la candidatura”. Ea a fost intrebata daca marti, la intalnirea cu presedintele PSD, Marcel Ciolacu, si-a asumat candidatura pentru Primaria…

- Gabriela Firea s-a declarat „candidat la candidatura” pentru Primaria Capitalei și a subliniat ca ar fi „o dovada de respect” din partea conducerii PSD sa anunțe public decizia privind candidatul formațiunii, potrivit unor declarații facute miercuri inainte de ședința de Consiliu Național a PSD de la…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, s-a aratat nemulțumita de faptul ca i s-a pus eticheta de ”candidatul deocamdata” și nu se ia o decizie clara privind candidatul la Primaria Capitalei.Nemulțumirile Gabrielei Firea au ajuns și la urechile lui Marcel Ciolacu, care le-a spus colegilor de…

- Organizatiile PSD, in majoritate, nu au nimic impotriva ca alegerile europarlamentare sa fie comasate cu alegerile locale, dar vor ca intreg calendarul scrutinurilor din acest an – europarlamentare, locale, parlamentare si prezidentiale – sa fie stabilit cat mai repede in coalitia de guvernare, au precizat…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a fost prezent la Bucuresti la „Summitul Autoritaților Municipale din Romania” un eveniment organizat de catre Asociația Municipiilor din Romania, unde deține funcția de prim vicepreședinte. ”La discuții au participat președintele Senatului Nicolae Ciuca, premierul…