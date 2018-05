Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Viorica Dancila a oferit ieri, 17 aprilie, un dineu de lucru doamnelor ambasador acreditate la Bucuresti, doamnelor ministru din Guvernul Romaniei si doamnei Primar General al Capitalei, Gabriela Firea. La eveniment a participat, ca invitat special, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu…

- Pompierii de la ISU Bucuresti-Ilfov in cooperare cu Regia Autonoma de Transport Bucuresti si UPU SMURD Bucuresti au efectuat un exercitiu de salvare a unei persoane care, conform scenariului, a fost lovita de tramvai si a ramas prinsa in partea din fata a vehiculului. Pentru extragerea acesteia a…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat marti ca in scurt timp vor fi demarate lucrarile pentru o linie de transport monorail, 80 de tramvaie suspendate urmand sa fie implicate in acest concept.

- 'Intr-o perioada scurta de timp - am inceput deja pregatirile tehnice - vom demara lucrarile pentru o linie de monorail. Este vorba despre tramvai suspendat si material rulant. 80 de tramvaie suspendate vor fi implicate in acest concept - o ruta Bucuresti - Magurele si Bucuresti - centura in zona…

- O ordonanta de urgenta care vizeaza transferul unui teren catre PMB pentru spitalul metropolitan Bucuresti-Ilfov urmeaza sa fie adoptata de Guvern, a anuntat marti primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "Dau o veste buna locuitorilor din Bucuresti si Ilfov. Visul nostru de a avea…

- O ordonanta de urgenta care vizeaza transferul unui teren catre PMB pentru spitalul metropolitan Bucuresti-Ilfov urmeaza sa fie adoptata de Guvern, a anuntat marti primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "Aseara tarziu, la aproape ora 23,00, si-a incheiat activitatea grupul de lucru…

- In medie, unu din patru angajati din zona Bucuresti-Ilfov lucreaza in noile cladiri de birouri construite in ultimii ani. Dupa ce au schimbat la fata partea de nord a orasului, care a devenit un centru de afaceri in adevarul sens al cuvantului, dezvoltatorii de birouri si-au mutat atentia acum si catre…

- RATB nu va mai exista. Primaria Municipiului București a anunțat deja intenția de a transforma Regia de transport public a Capitalei in societate pe actiuni. RATB iși va schimba și numele și va deveni Societatea de Transport Bucuresti SA. Insa aceasta nu va fi unica schimbare.