Schimbări în transportul bucureștean: „Tramvaiul corporatiștilor” intră în renovare Primaria Municipiului București a anunțat inceperea lucrarilor de modernizare a liniei 5 de tramvai, pe segmentul de 4 kilometri dintre Dorobanți (Șoseaua Ștefan cel Mare) și Pipera – Baneasa. Lucrarile, realizate de compania Mari Vila, vor costa 134 de milioane de lei. Pentru a asigura transportul calatorilor pe durata lucrarilor, incepand de luni, 19 februarie, va fi introdusa linia de autobuze 605. „Demaram reabilitarea celebrei linii 5, cunoscuta, dupa parerea mea, ca tramvaiul corporatiștilor. Vom avea parte, in sfarșit, de un tramvai modern care va transforma complet modalitatea de deplasare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

