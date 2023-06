Finul lui Ciolacu, mandat prelungit la șefia Transelectrica Consiliul de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica l-a ales, marti, pe Stefanita Munteanu in postul de presedinte al Directoratului companiei, denumit alternativ director general executiv sau Chief Executive Officer (CEO). Potrivit unui comunicat Transelectrica, publicat pe Bursa de la Bucuresti, membrii provizorii ai Directoratului au fost numiti, alaturi de Munteanu, Catalin Constantin Nadolu, Florin Cristian Tataru si Bogdan Toncescu. Ștefanita Munteanu este un consilier județean PSD din Buzau, finul premierului Marcel Ciolacu, cu zero expertiza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Munteanu i-a luat locul lui Gabriel Andronache, proaspat ales vicepreședinte al Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei.Noul șef al Transelectrica a fost ales consilier județean pe listele PSD Buzau, fieful lui Marcel Ciolacu, actualul președinte al PSD.

Ștefanita Munteanu, un consilier județean PSD din Buzau, a fost desemnat director general pentru doua luni al companiei strategice Transelectrica, cu capital majoritar de stat. Transelectrica are un rol-cheie in sistemul energetic, gestionand rețeaua electrica de transport.

