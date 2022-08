Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul aminteste ca Washingtonul a avertizat in mod repetat despre riscul unor sanctiuni secundare impotriva acelor tari care vor ajuta Rusia sa ocoleasca masurile restrictive impuse impotriva acesteia de tarile occidentale.

- Țarile occidentale sunt din ce in ce mai ingrijorate de intensificarea cooperarii dintre Rusia și Turcia, noteaza sambata ziarul Financial Times, citand surse occidentale neidentificate, in urma discuțiilor dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele turc Recep Tayyip Erdogan, care au…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a confirmat ca livrarile de gaze rusesti catre Turcia vor fi platite in ruble, a informat sambata presa turca. "Un aspect pozitiv al vizitei noastre la Soci este acordul nostru cu dl Putin privind rubla. Daca Dumnezeu permite, schimburile noastre in ruble vor asigura…

- Secretarul american de stat Antony Blinken a anunțat miercuri ca intenționeaza sa vorbeasca cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pentru prima data de la inceputul razboiului din Ucraina, in urma cu mai bine de cinci luni, informeaza CNN și Reuters . Șeful diplomației americane a precizat ca…

- Posibila apropiere dintre Turcia și Rusia va avea un efect redus asupra procesului de admitere a Finlandei și Suediei la NATO, a declarat președintele finlandez Sauli Niinisto. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Turcia „trebuie sa aleaga” cu privire la integrarea in NATO a Suediei si Finlandei, cu riscul de a ridica semne de intrebare cu privire la „comportamentul” sau in cadrul Aliantei, a afirmat duminica sefa diplomatiei franceze, Catherine Colonna, relateaza AFP.

- Companiilor din intreaga lume li se interzice acum intretinerea, repararea si utilizarea in alt mod a pieselor sau echipamentelor din SUA pentru a deservi flota Belavia, potrivit unui ordin al Departamentului pentru Comert emis impotriva companiei aeriene. Belavia a incalcat reglementarile SUA zburand…

- Washingtonul este ingrijorat de utilizarea excesiva a sancțiunilor impotriva Rusiei. Așa a declarat prim-adjunctul secretarului Trezoreriei Adewale Adeyemo, citat de RIA Novosti. „Numai in Statele Unite, am impus o mie de sancțiuni impotriva structurilor și persoanelor fizice din Rusia”, a spus oficialul.…