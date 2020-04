Stiri pe aceeasi tema

- PANDEMIE CORONAVIRS. In total, 100.661 de decese au fost raportate, dintre care 70.245 in Europa, continentul cel mai afectat. Italia este tara care a inregistrat cele mai multe victime, 18.849, inaintea Statelor Unite (17.925), Spaniei (15.843) si a Frantei (13.197). COVID-19. Cand…

- Spania, Italia și Franța sunt țarile din UE care cer sprijin de la Bruxelles, dar se lovesc de refuzul atat al Comisiei Europene, cat mai ales al Germaniei și Olandei. Solidaritatea europeana are rateuri in cea mai importanta criza din existența Uniunii Europene, iar Romania cere, prin vocea lui…

- Vietnamul a donat marti 550.000 de masti de protectie unui numar de cinci tari europene pentru a le sprijini in lupta impotriva pandemiei de COVID-19, care s-a soldat cu peste 75.000 de morti la nivel mondial, relateaza Reuters.Mastile, fabricate dintr-un material antimicrobian, au fost inmanate…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a recunoscut intr-o scrisoare deschisa catre italieni si publicata joi de cotidianul La Repubblica , ca blocul european a gresit pentru ca nu a sprijinit Italia inca din primele zile ale crizei coronavirusului, dar a subliniat ca acum acest lucru…

- Liderul de la Casa Alba a semnat un ordin prezidențial, in care, pentru prima oara, invoca Legea privind producția de aparare cerand gigantului auto General Motors sa furnizeze ventilatoare, potrivit CNN .General Motors MUST immediately open their stupidly abandoned Lordstown plant in Ohio, or some…

- In fata pericolului iminent, oamenii reacționeaza in trei feluri distincte: cei mai mulți se blocheaza, ingheața intr-un fel de paralizie neuronala, alții fug fara nici o ținta, iar unii, foarte putini, se lupta, gasesc soluții, devenind eroii calauzitori ai celorlalți! Coronavirusul ne obliga sa gasim…

- MOTO GP. Sezonul 2020 va avea 20 de etape și va incepe in acest week-end, cu Marele Premiu al Qatarului. La Losail vor concura doar clasele mici, Moto2 și Moto3, dupa ce Federația Internaționala de Motociclism a decis sa anuleze, din cauza virusului Covid-19, cursa clasei mari, MotoGP. MOTO…