Stiri pe aceeasi tema

- Politia italiana a arestat la primele ore ale diminetii de luni aproximativ 50 de fani milanezi care au atacat autoritatile locale cu petarde artizanale, dupa marele derby al campionatului de fotbal al Italiei, disputat duminica seara pe stadionul San Siro, in cadrul etapei a 23-a a sezonului, castigat…

- Derby-ul Italiei dintre Inter Milano și Juventus, respectiv marele duel madrilen dintre Real și Atletico țin capul de afiș, duminica, 4 februarie, in oferta Betano din fotbal. Acum, pe Betano, beneficiezi de un caștig suplimentar de 15% (bonus de 15%) pentru un bilet multiplu cu cinci selecții din fotbal,…

- Jan Oblak (31 de ani), titularul din poarta lui Atletico Madrid, poate parasi clubul din capitala Spaniei la sfarșitul acestui sezon. Slovenul este unul dintre cei mai apreciați portari din lume, iar multe echipe din Premier League și-au aratat interesul pentru acesta in ultima perioada. Manchester…

- Comitetul de apel al FIFA a confirmat vineri interdicția de trei ani impusa lui Luis Rubiales, dupa ce a respins apelul fostului șef al Federației Spaniole de Fotbal (RFEF).Rubiales a fost interzis pentru trei ani din toate activitațile legate de fotbal la 30 octombrie, dupa ce a sarutat-o pe buze…

- Juventus Torino a invins-o cu scorul de 1-0 pe AS Roma, sambata seara pe propriul teren, intr-un meci din etapa a 18-a a campionatului de fotbal al Italiei, si a obtinut trei puncte pretioase care au apropiat-o la doua puncte de liderul din Serie A, Inter Milano, informeaza AFP.Clubul torinez, locul…

- Juventus Torino a obtinut o victorie dificila pe terenul lui Frosinone, cu 2-1, sambata, intr-un meci din etapa a 17-a a campionatului de fotbal al Italiei.Juventus a deschis scorul in minutul 12 prin foarte tanarul fotbalist turc Kenan Yildiz, in varsta de 18 ani. Uruguayanul Jaime Baez a egalat…

- Juventus Torino a ratat ocazia de a trece in pozitia de lider al clasamentului campionatului de fotbal al Italiei, dupa ce a fost tinuta in sah, 1-1, de Genoa, echipa romanilor Radu Dragusin si George Puscas, vineri in deplasare, in primul meci al etapei a 16-a din Serie A.Juventus a deschis scorul…

- Alessandro Bastoni, fotbalistul lui Inter Milano, nu va juca impotriva lui Juventus Torino si a lui Benfica Lisabona, in timp ce clubul spera ca fotbalistul poate reveni in meciul cu Napoli, potrivit Agerpres.De altfel, marti seara era asteptat un nou raport medical despre fundasul accidentat cu…