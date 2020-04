Financial report Riscurile psihologice ale izolării în 5 întrebări…

Financial Times: Blocajul impus de autoritați incepe sa afecteze tot mai mult oamenii. Cetațenii din Italia și Spania incep sa protesteze impotriva piedicilor dure din viața de zi cu zi ● The Washington Post: Coronavirusul omoara prima democrație. S-ar putea spune ca Ungaria era deja “imunocompromisa“ ● Les Echos: Coronavirus: riscurile psihologice ale izolarii in 5 intrebari și raspunsuri ● Știri pe scurt.