- Discreta in ultimul timp, Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a fost nevoita sa iasa din nou in fata si sa gestioneaza dosarul Covid-19. Dupa criza financiara si apoi cea a migrantilor, aceasta este a treia sa provocare majora de cand conduce ce mai mare economie a Europei. Guvernul condus de ea a…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a declarat pregatit, miercuri, sa revina asupra regulei sacrosancte a unui deficit public zero in Germania, in infruntarea epidemiei noului coronavirus, relateaza AFP. ”Este vorba despre o situatie extraordinara, vom face ceea ce este necesat (...), o vom face pentru…

- Angela Merkel a anunțat marți, in discursul din parlamentul Germaniei, ca 60%-70% din populația țarii s-ar putea imbolnavi de coronaviroza, scrie Business Insider, care citeaza Bild.Prognoza sumbra a cancelarul a amuțit parlamentarii, noteaza presa germana.Pana acum, Germania a raportat 1.613 imbolnaviri…

- Nordul Franței și Madridul intra in zona roșie de coronavirus, cel mai probabil, miercuri dimineața, astfel ca romanii care vin din acele zone vor intra in carantina instituționalizata, a declarat, marți seara, Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații.Vezi și: Raed Arafat: Este…

- Statele Unite si Israelul au anulat un exercitiu militar comun din cauza noului coronavirus, a anuntat joi comandamentul american pentru Europa cu sediul in Germania, citat de France Presse. "Aceasta decizie este in conformitate cu directivele recente ale Ministerului Sanatatii israelian privind Covid-19…

- Financial Times: OCDE avertizeaza ca coronavirusul ar putea reduce la jumatate creșterea globala ● Les Echos: Coronavirusul pune bancherii și asiguratorii sub presiune ● La Libre Belgique: "Minciuni" - speranțele spulberate ale migranților blocați la granița greco-turca ● Handelsblatt: Virusul…

- Patru persoane au murit, luni, in statul Washington din Statele Unite, dupa ce au fost infectate cu noul coronavirus Covid-19, au anunțat autoritațile sanitare americane, citate de BBC News, anunța MEDIAFAX.Numarul total al deceselor inregistrate pana luni in Statele Unite din cauza Covid-19…