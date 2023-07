Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi funcționari ai Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala (AJPIS) Ilfov, reținuți joi, in urma perchezițiilor DNA, au fost arestați la domiciliu. Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a aratat ca, in dosarul privind azilele din Voluntari și Afumați, sunt vizați funcționari ai AJPIS…

- Mai multi copii cu varste intre 8 si 13 ani cazati la un complex turistic din localitatea Fundata au avut probleme digestive, fiind solicitata interventia ambulantelor. Din 39 de copii evaluati, 11 au fost dusi la spital pentru investigatii suplimentare. ”Am fost anuntati ca un grup de copii cazati…

- Politistii din Neamt au deschis o ancheta dupa ce o femeie in varsta de 39 de ani si trei copii ar fi mancat jeleuri produse in afara tarii, li s-a facut rau si au fost internati in spital. Toți patru s-au prezentat la spital cu tahicardie, grețuri și varsaturi. “Din verificarile efectuate de politisti…

- Inspectoratul de Politie Judetean Arad a anuntat ca a fost stabilita identitatea cadavrului gasit in raul Mures, in Ungaria, in zona localitatii Mako, acesta fiind baiatul declarat disparut dupa ce o barca in care se aflau 12 persoane s-a rasturnat, in 30 aprilie. ”In seara zilei de 9 mai a.c., in urma…

- Președintele Klaus Iohannis va participa vineri și sambata la festivitațile de incoronare ale Regelui Charles al III-lea și a Reginei Camilla, din Marea Britanie. Președintele Romaniei va fi prezent, vineri seara, la recepția oferita de Regele Charles al III-lea șefilor de delegații la Palatul Buckingham.…

- Plan roșu de intervenție miercuri seara la Sibiu, dupa un accident in care au fost implicate doua autocare pline cu elevi. 90 de persoane se aflau in cele doua mijloace de transport, dar niciuna nu a fost grav ranita. 20 dintre copii au fost duși la spital pentru verificari, iar alții au suferit atacuri…

- UPDATE. In accidentul rutier au fost implicate 14 persoane. 9 dintre acestea, 7 adulți și 2 copii, au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale de specialitate. Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat. Știrea inițiala: ISU Buzau a activat, marti, Planul Rosu de Interventie, dupa un…