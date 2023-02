Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.300 de femei s-au testat pentru cancerul de san și de col uterin in centrul medical de evaluare deschis de Primaria Bistrița, la sediul SVSU de pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea. Centrul medical de evaluare și promovare a sanatații pus la punct de Primaria Bistrița a inceput sa funcționeze…

- Un nou cutremur a lovit Romania astazi, de o magnitudine de 5,5 pe scara Richter. Este al doilea cutremur de magnitudine peste 5 in ultimele doua zile. Unii bistrițeni susțin ca l-ar fi simțit pe cel de astazi: Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 s-a inregistrat in Romania , luni dupa-amiaza, la ora…

- Copila a fost internata direct la secția ATI, iar de acolo a fost transferata la scurt timp la Cluj, unde a decedat. In cazul ei, a fost confirmat virusul gripei. Nu era luata in evidența cu alte boli, ceea ce i-a pus pe ganduri pe medici care suspecteaza o forma mai agresiva de gripa sau chiar o co-infecție,…

- In perioada 30 ianuarie – 03 februarie 2023, in localitatea MAIERU are loc loc o campanie de testari mamografice gratuite! Campania se adreseaza tuturor femeilor din zona, cu varsta cuprinsa intre 50 si 69 ani. Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuța” Cluj-Napoca, cu sprijinul autoritaților…

- Spitalul Județean de Urgența Bistrița se pregatește sa organizeze cursuri gratuite de prim ajutor pentru bistrițeni. Vor fi așteptați atat adulții, cat și mamele care au copii. Șeful UPU dr. Tudor Tiberiu promite cel puțin un astfel de curs pe luna. Prezent la Medicina pe Limba Ta, dr. Tudor Tiberiu,…

- Voluntarii Petrus Italus Trust ne ofera acum, la final de an, inca o impresionanta poveste de Craciun. Au reușit sa convinga proprietarii unui beci lasat in paragina sa il restaureze, transformandu-l intr-o posibila crama de familie. „Proiectul nostru de sfarșit de an a fost consilierea unui proiect…

- Zeci de colindatori din Bistrița-Nasaud, Cluj și Maramureș au oferit un spectacol caritabil extraordinar, in weekend, la Centrul Cultural Dacia! Unde au ajuns banii: Consiliul Județean Bistrița-Nasaud și Centrul Județean pentru Cultura BN au oganizat in acest sfarșit de saptamana Festivalul Național…

- Inspectorii din cadrul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Gorj au efectuat, in luna noiembrie, controale la cabinetele de medicina dentara din judet, pentru neregulile depistate fiind aplicate amenzi in valoare de 86.000 de lei.Potrivit unui comunicat al DSP Gorj remis luni AGERPRES, in cadrul actiunii…