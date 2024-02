6 bistrițeni răpuși de pneumonie, într-o săptămână 6 persoane au fost rapuse de pneumonie in Bistrița-Nasaud, in doar o saptamana, potrivit unui raport al Direcției de Sanatate Publica. Afecțiunile de sezon inca fac ravagii printre bistrițeni. In saptamana 19 – 25 februarie, 97 persoane din județul nostru au fost internate in spital din cauza afecțiunilor respiratorii. In total, au fost inregistrate 2380 de cazuri de infecții acute ale cailor respiratorii superioare, 25 cazuri de gripa și 274 cazuri de pneumonie. Tot saptamana trecuta s-au inregistrat și 6 decese ale unor persoane care au fost diagnosticate cu pneumonie – o persoana din grupa… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de afecțiuni de sezon cu complicații a scazut in ultima saptamana, la cateva zeci. Cu toate acestea, pneumonia a continuat sa faca victime, doi bistrițeni decedand din cauza complicațiilor cauzate de aceasta. Potrivit ultimului raport al Direcției de Sanatate Publica saptamana trecuta a inceput…

- Inca 3 persoane au fost rapuse de pneumonie, in Bistrița-Nasaud, saptamana trecuta, potrivit unui raport al Direcției de Sanatate Publica. De asemenea, peste 150 de bistrițeni au fost internați din cauza afecțiunilor de sezon. Afecțiunile de sezon continua sa trimita bistrițenii la spital iarna aceasta.…

- Trei persoane diagnosticate cu pneumonie au decedat, saptamana trecuta, in judetul Bistrita-Nasaud, doua avand peste 65 de ani, iar alta fiind in categoria de varsta 50-64 de ani, potrivit datelor publicate miercuri pe site-ul Directiei de Sanatate Publica (DSP), potrivit Agerpres. Numarul deceselor…

- Afecțiunile de sezon fac ravagii printre bistrițeni in ultima luna de iarna. La inceput de februarie, trei bistrițeni și-au pierdut viața din cauza pneumoniei. In total, in doar o saptamana, peste 150 de bistrițeni au fost internați din cauza afecțiunilor de sezon. Potrivit unei informari a Direcției…

- 6 persoane au fost rapuse de pneumonie și una de gripa, in Bistrița-Nasaud, in doar o saptamana, potrivit unui raport al Direcției de Sanatate Publica. Afecțiunile de sezon continua sa trimita bistrițenii la spital iarna aceasta. 115 persoane au fost internate in perioada 1-7 ianuarie din cauza afecțiunilor…

- Aproape 1.200 de cazuri de infecții respiratorii au fost inregistrate saptamana trecuta in Bistrița-Nasaud, potrivit datelor Direcției de Sanatate Publica. O persoana diagnosticata cu pneumonie a decedat. Potrivit datelor Direcției de Sanatate Publica Bistrița-Nasaud, saptamana trecuta s-au inregistrat…

- Peste 3.000 de cazuri de infectii respiratorii acute au fost diagnosticate, saptamana trecuta, in judetul Alba, numarul fiind cu aproape un sfert mai mare decat in saptamana precedenta. In cele mai multe cazuri este vorba despre infectii virale ale cailor respiratorii superioare (IACRS), arata statisticile…