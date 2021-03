Filmul „colectiv” al lui Alexander Nanau, nominalizat la Oscar Documentarul „colectiv”, regizat de Alexander Nanau, este primul film romanesc nominalizat la premiile Oscar. Lungmetrajul, cronica a primului an de dupa tragedia din clubul bucurestean Colectiv, a fost selectat la categoriile „cel mai bun lungmetraj documentar” si „cel mai bun lungmetraj international”, scrie News.ro. La categoria documentar, au mai fost selectate „Crip Camp”, „The Mole Agent”, „My Octopus Teacher” si „Time”.La categoria lungmetraj international, „colectiv” concureaza cu „Another Round” (Danemarca), „Better Days” (Hong Kong), „The Man Who Sold His Skin” (Tunisia) si „Quo Vadis,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

