- Perioada de desfașurare: martie – mai 2022. Participați: 150 de elevi și 3 cadre didactice (profesori de istorie). Organizator: Secția de Istorie a Muzeului Județean Mureș. Parteneri educaționali: Liceul Teoretic "Bolyai Farkas" din Targu-Mureș și Liceul Teologic Romano-Catolic „II. Rakoczi Ferenc".…

- Spectacolul CLASA NOASTRA de Tadeusz Slobodzianek, in regia lui Stefan Roman se va juca pe 14 aprilie, ora 19.00, la Sala Mare, in regim de studio. Din distributie fac parte: Claudiu PANAITESCU – Jakub Kac, Theodor RADU – Rysiek, Narcis BLIDERAN – Zygmunt, George HADARIG – Heniek, Ciprian MIHAILA-LEOTESCU…

- Corina Lenard din Targu-Mures, doctor in istorie, profesor si cercetator, a infiintat scoala online de istorie Korinthus Edu, unde pregateste tineri pentru examenul de bacalaureat si viitori studenti. Businessul sau a pornit din dorinta de a implementa in Romania metode de invatare pe care le-a intalnit…

- Joi, 17 martie 2022, va așteptam la Joia Muzeala #9, la unul din cele doua tururi ghidate programate in Galeria de Arta Maghiara (1850–1920) – galerie permanenta aflata in Palatul Culturii, la etajul III, aripa stanga. 17:00 – 18:00 Ghidaj in limba romana susținut de Cora Fodor, cercetator și istoric…

- Colectiile complete ale seriilor reprezentand familia Romanov, cea a comorilor din Muzeul Kremlinului sau cea despre flota marina de razboi a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste (URSS) pot fi admirate intr-o expozitie de cutii de chibrituri, gazduita la Sala de Arme a Muzeului de Istorie din Sighisoara,…

- Luna februarie aduce la Muzeul Județean Mureș proiecția lungmetrajului de debut al aradencei Cristina Grosan, un film sensibil despre generația Y: „Lucruri pentru care merita sa plangi". Proiecția va avea loc joi, 10 februarie, de la ora 17.00, in Sala Mica a Palatului Culturii din Targu Mureș, cu prilejul…

- Cand vizitezi Cetatea Medievala a Sighișoarei, principala atracție turistica ce face furori printre turiști este Turnul cu Ceas, ori Casa Vlad Dracul. Totuși, foarte puțini știu de existența unor locuri, aparent neinsemnate, dar pline de istorie și lucruri care nu se gasesc in manualele de istorie și…

- Joi, 27 ianuarie 2022, de la ora 17.00, va invitam in Palatul Culturii* (Sala Mica), la proiecția filmului TOXICOMA, urmata de o discuție despre film și tema sa principala – adicțiile. *Datorita numarului mare de solicitari, am mutat proiecția filmului TOXICOMA in Sala Mica a Palatului Culturii din…