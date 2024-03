Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 28-a ediție a Festivalului Filmului Francez va avea loc in perioada 28-31 martie in Sala multimedia a Muzeului Județean Mureș- Secția de Istorie, evenimentul fiind organizat, la nivel local, de Muzeul Județean Mureș, in colaborare cu Consiliul Județean Mureș, la inițiativa Institutlui Cultura…

- Publicul mureșean, dar nu umai, a fost invitat, marți, 5 martie, de catre Muzeul Județean Mureș sa admire un ierbar care dateaza inca din anul 1935 de Ziua Naționala a Florii de Colț, ierbar in care se afla, printre altele, cateva flori-de-colț culese de pe Varful Ghilcoș (Gylkos) din Munții Hașmaș…

- Un vanator s-a ales cu dosar penal pentru braconaj, dupa ce a fost prins de politisti ca a impuscat mortal o pisica salbatica, specie protejata de lege. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, in jurul orei 21.30, in centrul localitatii Cartisoara, politistii Sectiei de Politie Rurala…

- Polițiștii din Secției 6 Sarasau au fost sesizați recent, prin S.N.U.A.U. 112, de un barbat despre faptul ca a fost victima unei agresiuni fizice. La fața locului, polițiștii au identificat apelantul de 43 de ani și pe fratele acestuia de 41 de ani. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit…

- In perioada 20-21 ianuarie a.c., polițiștii stațiunii Sovata și din cadrul Secției 14 Poliție Rurala Ghindari au acționat pe raza de competența pentru menținerea unui grad optim de siguranța publica și pentru prevenirea și combaterea evenimentelor rutiere negative, prin depistarea conducatorilor auto…

- La inițiativa Alinei Pop, vicepresedinte al Clubului Francofon de Afaceri din Cluj-Napoca, membru de onoare al Institutului de Istorie „George Baritiu” din Cluj-Napoca al Academiei Romane, in parteneriat cu Centrul Național de Informare și Promovare Turistica din Targu Lapuș și Clubul Francofon de Afaceri…

- Maine, 14 decembrie, de la ora 10, in Aula Magna a Centrului Universitar Nord Baia Mare va avea loc proiecția filmului documentar “Unde ești, Adame?”, produs de Alexandru Pliska, invitat la eveniment. Filmul a fost lansat in anul 2019 și a luat Marele Premiu la Festivalul Pokrov de la Kiev, la Festivalul…