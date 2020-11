Taifunul Vamco a parasit Filipine vineri, lasand in urma sa cel putin 14 morti si 14 disparuti dupa ce a declansat in capitala Manila cele mai grave inundatii din ultimii ani, au informat oficialii locali, potrivit DPA.



Peste un milion de persoane au ramas fara curent electric in insula principala Luzon, inclusiv in regiunea capitalei Manila, in timp ce peste 400.000 de locuitori au fost nevoiti sa isi evacueze casele.



Taifunul a lovit tara miercuri, aducand rafale distrugatoare de vant si ploi torentiale.



Intre timp, furtuna a slabit in intensitate, deplasandu-se…