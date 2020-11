Filipine - Bilanţul taifunului Vamco a crescut la 48 de morţi Bilantul victimelor provocate de taifunul Vamco la trecerea sa prin nordul arhipelagului Filipine a crescut la 48, alte 9 persoane fiind gasite decedate dupa inundatiile si alunecarile de teren care au avut loc in provincia Cagayan, relateaza sambata EFE. Desi taifunul a parasit arhipelagul vineri de dimineata, inundatii puternice au survenit ulterior in provincia Cabayan, unde 24 dintre cele 28 de municipalitati se afla sub ape, potrivit portalului ABS-CBN. Zeci de mii de persoane sunt blocate de inundatii in Cagayan si in alte provincii invecinate, in timp ce fortele armate si echipele de salvare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

