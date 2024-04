Filarmonica Brașov, succes triumfător la Berlin Orchestra Filarmonicii Brașov a marcat pe data de 9 aprilie 2024 un moment istoric pentru lumea muzicii clasice. Cei 200 de ani de la premiera Simfoniei nr. 9 de Ludwig van Beethoven au fost marcați printr-un concert de gala excepțional desfașurat in Groser Saal a Berliner Philharmoniker. Evenimentul a adunat peste 2000 de spectatori, care au avut privilegiul de a asculta aceasta capodopera intr-una dintre cele mai prestigioase sali de concerte din lume. Sub bagheta maestrului Daisuke Soga, un prieten de lunga durata al Filarmonicii Brașov, și alaturi de invitații serii – soprana Alessia Schumacher,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter a ramas fara combustibil si a alimentat intr-o benzinarie din Curtea de Arges. Un elicopter de mici dimensiuni a aterizat intr-o benzinarie din Curtea de Arges, aparatul de zbor fiind filmat in timp ce este alimentat cu carburant . Aparatul de zbor a fost filmat, miercuri, intr-o benzinarie…

- Festivalul Internațional al Muzicii de Camera are loc la Brașov in perioada 5-13 aprilie 2024. Festivalul Internațional al Muzicii de Camera revine in peisajul cultural brașovean! Inițiat in 1970 de maestrul Ilarion Ionescu-Galați, FIMC a reprezentat de-a lungul timpului un reper cultural nu doar…

- Procesul dintre Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov și fosta mare handbalista Mariana Tarca și-a consumat ultimul episod. Ieri, 7 martie, a fost programat termenul final in dosarul in care Mariana Tarca a acționat in judecata clubul Corona Brașov. Prin acest demers juridic, antrenoarea a solicitat…

- Aramco Firefighter Challenge este un eveniment bienal, care reunește pompieri profesioniști și voluntari din intreaga lume. Aceasta competiție palpitanta este conceputa pentru a testa abilitațile, curajul și capacitatea de a lucra in echipa ale pompierilor, incurajand in același timp camaraderia și…

- Indiferent de anotimp sau de condițiile meteo, patrulele de jandarmi se afla permanent in teren pentru asigurarea unui climat de siguranța pentru turiști, dar și pentru a-i sancționa pe cei care incalca legea. In perioada 01.03 – 03.03.2024 au fost aplicate un numar de 65 de sancțiuni contravenționale,…

- Rata somajului inregistrat la nivel national a fost, in ianuarie 2024, de 2,98%, mai mica decat cea din luna ianuarie a anului 2023 cu 0,03 puncte procentuale, informeaza joi Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, printr-un comunicat. Numarul total de someri la finele lunii ianuarie 2024…

- Un tip mortal de gripa aviara a fost confirmat pentru prima data in Antarctica, au anunțat oamenii de știința, ceea ce reprezinta un risc potențial pentru uriașele colonii de pinguini din regiunea sudica, transmite Reuters. „Aceasta descoperire demonstreaza pentru prima data ca virusul gripei aviare…

- Poliția Municipiului Brașov – Biroul Rutier a desfașurat, ieri, mai multe acțiuni in municipiul Brașov, ce au avut drept scop menținerea un mediu de siguranța adecvat, in special pentru respectarea regimului legal de viteza, dar și pentru combaterea principalelor cauze generatoare ale accidentelor rutiere.…