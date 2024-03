Festivalul Internațional al Muzicii de Cameră are loc la Brașov, în aprilie Festivalul Internațional al Muzicii de Camera are loc la Brașov in perioada 5-13 aprilie 2024. Festivalul Internațional al Muzicii de Camera revine in peisajul cultural brașovean! Inițiat in 1970 de maestrul Ilarion Ionescu-Galați, FIMC a reprezentat de-a lungul timpului un reper cultural nu doar pentru orașul nostru, ci și pentru intregul peisaj muzical național. Filarmonica Brasov transmite ca publicul este așteptat intre 5 și 13 aprilie 2024 la Sala Patria la o serie de evenimente de excepție! Florin Ionescu-Galați, Alexandra Fits, Valentin Șerban, Ioan-Dragoș Dimitriu, Ștefan Cazacu, Filip… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

