Andreea Antonescu și Victor Vrinceanu s-au desparțit la scurt timp dupa ce au devenit parinții unei fetițe. Artista a dezvaluit recent ca fiica ei, Sienna, nu știe despre ruptura dintre vedeta și fostul iubit. Sienna a plecat din Romania spre America inainte ca mezina familiei sa vina pe lume. „Nu am discutat inca cu Sienna pe acest subiect, da. Ea mai are acces, (n.r. la știri) dar eu și mama mea incercam sa ii restricționam, sa spunem, unele lucruri. La urma urmei, este un copilaș de 12 ani. Consider ca, poate, cea mai buna varianta este sa vorbesc cu ea fața in fața. Intotdeauna mi-am dorit…