FII REPORTER – Nesimțire: Cineva nu a încăput de geamul stației de la BIG Dezamagit de nivelul de civilizație al unora dintre bistrițeni, un cititor ne-a semnalat un act de distrugere petrecut ieri dimineața, intr-o stație de la BIG. Cineva se pare ca nu a incaput de geamul stației de la BIG, sau a dorit sa-și demonstreze cu orice preț „talentul”. A spart geamul din stație care ii proteja pe cetațeni de ploaie și vant. Cititorul a trimis pe adresa redacției fotografii infațișand distrugerea și actul de vandalism asupra stației. „Civilizație la un alt nivel, in stația BIG din Bistrița”, ne-a scris M.C care locuiește in apropiere. The post FII REPORTER – Nesimțire:… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

