Federatia internationala de fotbal (FIFA) a salutat reinstaurarea lui Ednaldo Rodrigues in postul de presedinte al Confederatiei braziliene de fotbal (CBF), confruntata cu o criza in ultimele saptamani, a transmis AFP, preluata de Agerpres. ‘’Suntem fericiti si linistiti de decizia Curtii Supreme care il reinstaleaza pe presedintele Ednaldo (Rodrigues)’’, a declarat jurnalistilor Emilio Garcia, seful juridic al FIFA, dupa o intalnire la sediul CBF din Rio de Janeiro. Un judecator de la Curtea Suprema a Braziliei a ordonat reinstalarea lui Ednaldo Rodrigues in functia de presedinte al CBF, in timp…