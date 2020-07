Stiri pe aceeasi tema

- Discreta din fire, Doinița Oancea nu a facut declarații despre cel care i-a furat inima, prea des. Acum, insa, actrița a vorbit despre nunta cu iubitul ei, cu care are o relație serioasa de peste cinci ani. Astfel, Doinița Oancea a anunțat cand se va casatori cu cel care o face fericita.

- Tatal fetei incendiate in Mehedinți de un barbat condamnat pentru cinci crime a spus la Digi 24 ca agresorul era prietenul lui, fusesera impreuna pentru scurt timp la munca in Olanda. Tatal fetei recunoaște ca recidivistul, odata revenit in țara, a harțuit-o pe fata lui pe Facebook. "A fost…

- Au trecut patru ani de cand marele interpret de muzica popular, Aurelian Preda, s-a stins din viata in urma unei lupte indelungate cu o boala nemiloasa: cancer la colon. In urma artistului au curs rauri de lacrimi, iar cea mai afectata a fost fiica acestuia, Ana Maria Preda, care avea 15 ani in momentul…

- Irina Radulescu este actrița Teatrului Mic din București și de curand a debutat in cinema, cu rolul principal din lungmetrajul Urma. Actrița iși aduce aminte cu mult drag de tatal sau, Dem Radulescu și ne povestește momentul cand i-a dezvaluit ca ar vrea sa faca teatru. Vezi și: Irina, fiica lui Dem…

- Andreea Balan și Petrișor Ruge se cunosc de 12 ani. Pe langa faptul ca sunt permanent impreuna in showuri, cei doi sunt și foarte buni prieteni. De ziua dansatorului, artista i-a transmis un mesaj ce a lasat loc de interpretari. Mulți s-au grabit sa spuna ca intre aceștia este vorba de ceva mai mult…