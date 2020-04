Fiat Tipo primeste un facelift exterior! Apare si in Romania incepand cu anul 2021

Stiri pe aceeasi tema

- Impresarii Giovanni Becali, Florin Manea, Florin Vulturar, Sergiu Bodea, Bogdan Apostu și Anamaria Prodan Reghecampf descriu cum cred ca va arata piața transferurilor dupa ieșirea din criza coronavirusului. Inchiderea fotbalului nu lovește doar in cluburi sau in jucatori, ci și in impresari. „Marile…

- Acum fanii marcii pot achizitionat un Mitsubishi Space Star care are din start doar motorizari pe benzina MIVEC fara injectie directa sau injectie directa de benzina. Noile motoare 1.0 MIVEC de 71 CP are functia Stop&Start iar versiunea de top 1.2 MIVEC ofera o putere maxima…

- Romania intra pe una dintre cele mai importante piețe ale viitorului: cea a bateriilor auto pentru mașini electrice! Compania romaneasca Rombat a intrat in piața producatorilor de baterii pentru mașini electrice, o tehnologie pe care o vaneaza cei mai mari producatori, de la Tesla la CATL. ...

- Dr.Max, unul dintre cele mai mari lanturi de farmacii din Europa Centrala si de Est, a anuntat, luni, ca deschide 418 farmacii in 93 de orase din toata Romania, potrivit news.ro.Dr.Max va fi prezent in orase precum Bucuresti, Cluj, Timisoara, Brasov si Constanta. Prin achizitia Grupului A&D…

- In timp ce vanzarea de ovule este strict interzisa in Romania, fiind considerata trafic de organe, medicii de pe plaiuri mioritice au gasit o metoda ingenioasa de a sprijini tranzactiile ilicite.

- Ministerul Educației și Cercetarii a lansat „un proiect dedicat incurajarii lecturii in școala și in familie”. Asa a anuntat doamna ministru Monica Anisie de Ziua Culturii Naționale. Initiativa este remarcabila, in conditiile in care piata de carte din Romania si, implicit, consumul ne situeaza pe ultimul…

- Primul model de masina construit in Romania care primeste 5 stele Foto: ford.ro Primul model de masina construit în România care primeste 5 stele. Este vorba despre modelul Puma, produs la uzina Ford, din Craiova. Autoritatea europeana EuroNCAP a testat, în 2019, nu mai putin…

- Daca pentru mare parte din retailul romanesc, varful de sezon a fost reprezentat de sarbatorile de Craciun și Anul Nou, pentru farmacii abia acum urmeaza cea mai importanta perioada din an. Medicii spun ca sfarșitul lunii ianuarie - inceputul lunii februarie 2020 va aduce cel mai ridicat nivel al imbolnavirilor…