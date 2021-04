Stiri pe aceeasi tema

- E razboi la Survivor Romania 2021. Scandalul se poarta in echipa Razboinicilor, intre Sorin și Albert. Acesta din urma, simțind presiunea creata in echipa dupa ce a ieșit favoritul publicului pentru a șaptea oara plus perioada sa mai puțin prolifica in concurs, a rostit o decizie neașteptata pentru…

- Solista Maria Dragomiroiu, care tocmai a ieșit dintr-un scandal de pomina cu Elena Merișoreanu, va susține un turneu de o luna in America. Marea cantareața de muzica populara este așteptata de fani, incepand de maine, 16 aprilie, inclusiv in Florida și in New York, alaturi de alți doi mari artiști,…

- Ieri Parlamentul Romaniei a fost scena unor noi scandaluri. Diana Șoșoaca a fost protagonista aestui nou scandal, dupa ce i s-a interzis acesul fara sa poarte masca de protecție. Lucrurile au degenrat, culminand cu un apel la 112 din partea senatorului. Ulterior, insoțita de avocat, Diana Șoșoaca a…

- Oana Roman sta din nou ca pe ace. Cunoscuta vedeta de televiziune are mare emoții in privința starii de sanatate a mamei sale care s-a agravat in ultima vreme. Ce decizie radicala a luat in privința celei care i-a dat viața? Aceasta a hotarat sa ramana internata. Unde și-a internat Oana Roman mama grav…

- Aflata intr-o situație financiara delicata, din pricina restricților cauzate de pandemie, bataioasa Amalia Bellantoni le-a pregatit o surpriza de proporții partenerilor de afaceri care au uitat sa-și plateasca datoriile și au „fentat-o”, incalcand legea.

- Dezavantajul multor relații este ca sfarșim prin a uita cum au inceput. Acest principiu se contureaza și in cazul solistelor de muzica populara Elena Merișoreanu și Maria Dragomirou, care se cunosc de mai bine de doua decenii, in care au imparțit momente de bucurie și de necaz. Razboiul lor s-a incins…

- Președintele Klaus Iohannis a rechemat peste 20 de ambasadori la București. George Maior, reprezentantul Romaniei la Washington, si Emil Hurezeanu, ambasadorul Romaniei in Germania, se numara printre aceștia. Decretele au fost deja semnate. Klaus Iohannis, decizie de ultima ora: recheama mai mulți ambasadori.…

- Chef Florin Dumitrescu a anunțat ca a pierdut iar lupta cu kilogramele in plus, iar acest lucrul il face sa se gandeasca din nou la un program care sa-l ajute sa ajunga la forma dorita. Florin Dumitrescu, decizie radicala dupa ce a fost criticat de fani El le-a marturisit fanilor de pe Instagram ca…