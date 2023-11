Fetiță rănită după un accident provocat de neatenția unui șofer, pe o stradă din Timișoara O fetița in varsta de 9 ani a fost ranita in urma unui accident de circulație produs dupa ce un șofer nu s-a asigurat corespunzator la ieșirea din curte. „Un barbat, in varsta de 36 de ani, a condus un autoturism, iar la ieșirea de pe o proprietate privata alaturata drumului public, ar fi intrat […] Articolul Fetița ranita dupa un accident provocat de neatenția unui șofer, pe o strada din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

