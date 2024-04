Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii, un baiețel in varsta de 3 ani și o fetița de 9 ani, au ajuns in stare grava la spital, dupa ce un șofer beat a dat cu mașina peste ei, pe o șosea din Constanța. Potrivit primelor informații, fetița in varsta de 9 ani a fost intubata și se afla in coma.

- Cateva clipe de neatenție din partea unor parinți din Timișoara au fost suficiente ca baiatul in varsta de trei ani sa ajunga pe o artera intens circulata din centrul Timișoarei. Copilul a fost lovit de un șofer care circula regulamentar.

- O șoferița a fost ranita, miercuri dimineața, dupa un carambol cu cinci mașini, pe un bulevard din Timișoara. In imagini, surprinse de camerele de supraveghere, se vede cum un autoturism de culoare inchisa, condus de o femeie de 31 de ani, intra in intersecție și acroșeaza o mașina care venea din partea…

- Doua persoane au ajuns la spital, iar un pieton a suferit un atac de panica dupa ce un șofer de 19 ani a pierdut controlul volanului, a trecut cu mașina peste scuarul din mijlocul șoselei și a ajuns pe contransens. Bolidul a lovit o mașina care circula regulamentar, a doborat un stalp de iluminat public…

- Dosar penal pe numele unui barbat de 54 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a fost prins in timp ce conducea deși era in stare avansata de ebrietate. Barbatul avea o alcoolemie de 2,36 mg/l alcool pur in aerul expirat. Mai mult, el a provocat și un accident soldat doar cu pagube materiale.

- Un nou accident pe autostrada A1 in vestul tarii a avut loc in aceasta dimineata. O camioneta a acrosat un microbuz la kilometrul 379, in judetul Hunedoara, pe sensul de mers spre Timisoara. Conform DRDP Timisoara traficul se desfasoara pe banda de urgenta in zona. „Se circula dirijat, pe banda de urgența…

- Un barbat in varsta de 75 de ani, care a condus un autoturism pe strada Torac din zona Kuncz, a patruns pe contrasens in dreptul intersecției cu strada Campului. Pensionarul acroșat un autoturism condus de catre un barbat in varsta de 42 de ani.