Stiri pe aceeasi tema

- Nerespectarea indicatoarelor de circulație poate avea uneori consecințe grave. Așa s-a intamplat joi seara, in sudul Timișoarei, cand un tanar șofer nu a respectat semnificația indicatorului „Oprire” și a provocat un accident soldat cu o victima.

- Un accident rutier a avut loc astazi intre doua autoturisme pe strada Laminoriștilor din Campia Turzii. Potrivit imaginilor, cele doua mașini s-au izbit frontal chiar la ieșirea din pasajul de trecere pe sub calea ferata. De asemenea, ISU Cluj a transmis pentru TurdaNews ca din primele informații, s-a…

- Dosar penal pe numele unui barbat de 54 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a fost prins in timp ce conducea deși era in stare avansata de ebrietate. Barbatul avea o alcoolemie de 2,36 mg/l alcool pur in aerul expirat. Mai mult, el a provocat și un accident soldat doar cu pagube materiale.

- Un accident rutier in care au fost implicate o motocicleta si o autospecuala de Politie a avut loc, marti, in judetul Timis. Motociclistul a cazut, in timp ce incerca sa faca o depasire, iar motocicleta a ajuns pe contrasens unde a lovit masina Politiei, Motociclistul a fost ranit, fiind transportat…

- Miercuri, 31 ianuarie 2024, in jurul orei 12.00, pe strada Mihail Kogalniceanu din Ocna Mureș, un tanar de 21 de ani, din comuna Hoparta, in timp ce conducea un autoturism, la intersecția cu strada Raului, a intrat in coliziune cu doua autoturisme conduse de o femeie de 48 de ani, respectiv un barbat…

- Duminica, 28 ianuarie 2024, in jurul orei 19.00, polițiștii din Aiud au intervenit pe strada Ștefan cel Mare din Aiud, unde s-a produs un accident rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari, a rezultat ca un tanar de 25 de ani, din comuna Sanpetru de Campie, județul Mureș, in timp ce…

- Accident grav, marți, la Timișoara. Un barbat in varsta de 55 de ani a condus un autoturism pe strada Cloșca dinspre bld.Cetații inspre strada Ovidiu Balea iar la intersecția cu strada Vuk Karadzic a surprins și acroșat un pieton, respectiv o tanara de 18 ani. In urma impactului a rezultat o victima,…

- Accident grav, marți, la Timișoara. Un barbat in varsta de 55 de ani a condus un autoturism pe strada Cloșca dinspre bld.Cetații inspre strada Ovidiu Balea iar la intersecția cu strada Vuk Karadzic a surprins și acroșat un pieton, respectiv o tanara de 18 ani. In urma impactului a rezultat o victima,…