- O fata de trei ani a cazut accidental de la etajul 4 al unui bloc din Timișoara. A „aterizat” pe o terasa de la primul etaj al blocului, așa ca a ajuns la spital in stare conștienta, insa cu politraumatism.

- Stefania, fetita in varsta de doi ani care, pe 23 octombrie, a cazut de la etajul doi al blocului in care locuieste familia sa, a trecut deja printr-o interventie chirurgicala ce va fi urmata de o lunga perioada de recuperare, ce presupune costuri substantiale. Primarul din Mioveni face un apel pentru…

- Micuta Ștefania, copilul din Mioveni care saptamana trecuta a cazut de la etajul doi al blocului in care locuiește, se afla la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti. Ștefania a fost supusa marti unei prime intrventii chirugicale la cap, insa urmeaza o alta operatie si bineinteles o recuperare…

- Un barbat in varsta de 69 de ani a cazut in gol de la etajul noua al Spitalului Judetean din Timisoara. Cadrele medicale vorbesc despre o sinucidere, insa politistii iau in calcul si ipoteza unui accident. Tragedia a avut loc vineri dupa-amiaza, dupa schimbarea turelor de garda. Barbatul era internat…

- Un barbat in varsta de 69 de ani, care era internat la Spitalul Județean din Timișoara a cazut in gol de la etajul noua in urma cu scurt timp. Acesta era internat pe sectia de Neurologie a spitalului, care se afla exact la acest etaj. Bubuitura a luat prin surprindere pe toata lumea, astfel un trecator…

- Eveniment tragic, vineri dupa amiaza, la Spitalul Județean din Timișoara. Mai mulți martori au vazut ingroziți momentul in care o persoana a cazut in gol de la etajul 9 al spitalului. In ciuda eforturilor cadrelor medicale de la urgența, barbatul nu a putut fi resuscitat, astfel ca, la cateva minute…

- Un student la Drept din Timișoara, in varsta de 21 de ani, s-a sinucis vineri, 20 august, aruncandu-se de la etajul cinci al unui bloc de pe strada Simion Barnuțiu. Cu toate ca locuia la etajul trei, a preferat sa urce doua etaje mai sus pentru a-și lua viața. Medicii ajunși la fața locului au […] The…