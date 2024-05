Stiri pe aceeasi tema

- Politistii efectueaza cercetari in cazul unei fetite de doi ani care a cazut, luni dimineata, 15 martie 2024, de la etajul unui imobil din Sectorul 1 al Capitalei.Oficial de la Politie In aceasta dimineata, 15 aprilie 2024, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti…

- O femeie de 32 de ani a murit in Spitalul Județean din Sibiu, la o saptamana dupa ce a nascut intr-un spital privat. Anterior, aceasta fusese internata la unitatea medicala, insa i s-a dat drumul acasa.

- La data de 07 aprilie a.c., in jurul orei 02.00 dimineața, Poliția Brașov a fost sesizata printr-un apel de urgența, in care era semnalat faptul ca o persoana s-ar afla in stare de inconștiența, in fața unui imobil, din municipiul Brașov. La fața locului s-au deplasat echipe de intervenție, care au…

- Femeia de 38 de ani s-a prezentat la spital cu dureri abdominale puternice, febra, frisoane și dureri de cap. Deși au constat ca sarcina s-a oprit din evoluție, medicii nu au luat masuri imediate, gravida fiind lasata sa agonizeze, spun rudele femeii.Potrivit acestora, cadrele medicale au amanat operația…

- Un barbat a fost retinut pentru 24 de ore de politisti dupa ce si-ar fi amenintat si lovit iubita, o femeie in varsta de 42 de ani care, potrivit unei surse apropiate anchetei, a sarit de la etajul 4 al blocului in care locuia pentru a scapa de agresor.

- UPDATE 21:45 ,,Din nefericire, in interiorul locuinței, au fost identificate doua persoane decedate.” , a anunțat ISU Buzau. *ȘTIRE INIȚIALA Pompierii buzoieni intervin in aceasta seara pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuința din localitatea Stalpu, existand ipoteza ca in imobil sa fi…

- Un zgomot puternic a trezit, luni dimineața, locatarii unui bloc de pe Calea Aurel Vlaicu din Arad. A fost momentul in care un barbat, in varsta de 70 de ani, a cazut pe acoperișul unui cladiri din proximitate

- Autoritațile suspecteaza ca substanțele utilizate de agricultori pentru combaterea rozatoarelor ar fi cauza morții a zeci de caprioare. Patru fonduri cinegetice sunt afectate, iar poliția a demarat o ancheta in acest caz grav. O tragedie ecologica a avut loc langa Arad, unde zeci de caprioare au fost…