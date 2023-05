Fetița de 5 ani sechestrată de tatăl său, eliberată Fetița de 5 ani sechestrata de tatal sau, eliberata dupa mai bine de 24 de ore. Fetița de 5 ani cu care tatal s-a baricadat, joi, in locuința lor din Chiajna a fost eliberata vineri, dupa mai bine de 24 de ore, a anunțat Poliția Romana. „Operațiunea Poliției Romane din Chiajna s-a incheiat. In urma activitații de negociere a Poliției Romane, fata se afla in custodia polițiștilor, in afara oricarui pericol. De asemenea, barbatul se afla in custodia Poliției Romane. In urma activitaților derulate, nici fetița, nici barbatul și nici forțele de ordine nu au suferit vatamari”, a anunțat poliția . Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

